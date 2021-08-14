Десятки жителей Свердловской области посетили мобильную площадку ГТО

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мобильная площадка Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" была организована в Екатеринбурге в рамках презентации Всемирного саммита спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд", посетителями площадки стали десятки жителей Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального оператора комплекса.

Работу площадки открыла торжественная церемония вручения золотых знаков отличия комплекса ГТО, приуроченная к дню физкультурника. Значкистов наградила серебряный призер Олимпийских игр в Токио лучница Ксения Перова. Спортсменка вручила физкультурниками памятные подарки от регионального оператора по реализации комплекса ГТО на территории Свердловской области.

"Мобильная площадка позволила узнать всю необходимую информацию о реализации комплекса ГТО на территории Среднего Урала и предоставила возможность выполнить нормативы комплекса ГТО в самом центре Екатеринбурга, - отметили организаторы. - Такую возможность по достоинству оценили десятки людей - к каждому стенду с лицензированным оборудованием стояли очереди из желающих испытать себя. Для всех возрастных групп населения на мобильной площадке были доступны шесть нормативов: прыжок в длину, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, стрельба из электронного оружия, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа на спине и рывок гири".

Для посетителей мобильной площадки были организованы интеллектуальные игры и презентация инновационного проекта "Спорт-лидер", созданного в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".