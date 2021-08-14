Овечкин считает, что россияне с честью и достоинством выступят на Паралимпиаде

ТАСС, 14 августа. Российские спортсмены с честью и достоинством представят страну на Паралимпийских играх в Токио. Такое мнение телеканалу "Матч ТВ" высказал трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Овечкин во время межсезонья в Национальной хоккейной лиге тренируется с паралимпийцами на базе в Новогорске.

"Ребята - молодцы. Думаю, они с честью и достоинством будут представлять нашу страну в Японии. Я видел, как они работают. Скажу вам, это впечатляет", - сказал Овечкин.

"Я желаю им удачи и скажу: "Привозите золото! Мы будем за вас болеть", - добавил хоккеист.

В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.