Словенский велогонщик Роглич стал победителем первого этапа "Вуэльты"

ТАСС, 14 августа. Олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем первого этапа престижной веломногодневки "Вуэльта". Гонка с раздельным стартом прошла в городе Бургос.

Победитель преодолел дистанцию в 7,1 км за 8 минут 32 секунды. Второе место занял испанец Алекс Аранбуру из команды "Астана" (отставание - 6 секунд), третьим финишировал словенец Ян Тратник из Bahrain Victorious, уступивший лидеру восемь секунд. Россиянин Александр Власов из "Астаны" занял десятое место (+0.14), представитель Ineos Grenadiers Павел Сиваков финишировал 23-м (+0.22).

Второй этап веломногодневки состоится в воскресенье, его протяженность составит 166,7 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году. Роглич выигрывал "Вуэльту" в 2019 и 2020 годах.