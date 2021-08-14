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Летние олимпийские виды спорта

Словенский велогонщик Роглич стал победителем первого этапа "Вуэльты"

Александр Власов занял десятое место, Павел Сиваков - 23-е
Примож Роглич EPA-EFE/Manuel Bruque
Описание
Примож Роглич
© EPA-EFE/Manuel Bruque

ТАСС, 14 августа. Олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем первого этапа престижной веломногодневки "Вуэльта". Гонка с раздельным стартом прошла в городе Бургос.

Победитель преодолел дистанцию в 7,1 км за 8 минут 32 секунды. Второе место занял испанец Алекс Аранбуру из команды "Астана" (отставание - 6 секунд), третьим финишировал словенец Ян Тратник из Bahrain Victorious, уступивший лидеру восемь секунд. Россиянин Александр Власов из "Астаны" занял десятое место (+0.14), представитель Ineos Grenadiers Павел Сиваков финишировал 23-м (+0.22).

Второй этап веломногодневки состоится в воскресенье, его протяженность составит 166,7 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов - в 2007 году. Роглич выигрывал "Вуэльту" в 2019 и 2020 годах.

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Летние олимпийские виды спорта
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