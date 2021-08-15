{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Локомотив" примет "Зенит" в центральном матче тура РПЛ

Игра начнется в 17:30 мск. Также в воскресенье пройдут матчи "Краснодар" - "Арсенал" и "Рубин" - "Крылья Советов"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чемпион России по футболу "Зенит" и бронзовый призер турнира "Локомотив" сыграют между собой в центральном матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

На эту тему

Последний матч этих команд проходил в Санкт-Петербурге 2 мая и завершился разгромом железнодорожников со счетом 6:1. Однако в Москве "Локомотив" с 2018 года не проигрывал сопернику - две победы и две ничьих. Причем в двух последних матчах хозяева не пропускали (1:0 и 0:0).

К "Зениту" присоединился полузащитник Малком, который в составе сборной Бразилии в начале августа стал олимпийским чемпионом. С чемпионом подписал контракт еще один победитель Игр в Токио - Клаудиньо, которого, видимо, стоит ожидать в следующем туре.

"Локомотиву" придется обойтись без полузащитника Дмитрия Баринова, который был удален в предыдущем матче в Уфе.

"Рубин" постарается продлить серию побед в чемпионате

Домашние игры проведут "Рубин" и "Сочи", которые в четверг вылетели из Лиги конференций. Казанцы встретятся с "Крыльями Советов". "Рубин" исключил из заявки травмированного нападающего Джордже Деспотовича. Вместо него заявлен тунисский защитник Монтассар Тальби.

"Рубин" еще не терял очки в чемпионате. При этом казанцы не забивали "Крыльям" с октября 2018 года, с тех пор команды сыграли трижды.

"Краснодар" примет "Арсенал", в матчах с которым ни разу дома не терял очки. Команды соседствуют в таблице на 12-13-м местах, одержав по одной победе в трех турах.

Против "Краснодара" может сыграть защитник Игорь Смольников, до этого игравший за южан. А полузащитник Гжегож Крыховяк выйдет на поле в матче против "Арсенала" второй раз в сезоне - в первом туре он сыграл против туляков, будучи футболистом "Локомотива".

"Сочи" поединок с "Химками" дома проведет в понедельник. Из четырех личных встреч между этим соперниками три завершились вничью. В июле 2018 года южане победили со счетом 3:2.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит330010-59
2Рубин33006-19
3Динамо43018-59
4Локомотив32106-37
5Нижний Новгород42115-47
6Сочи32014-26
7ЦСКА42026-56
8Спартак42023-36
9Ахмат42026-66
10Уфа41125-64
11Химки31113-44
12Краснодар31025-43
13Арсенал31023-73
14Ростов40134-101
15Урал40131-71
16Крылья Советов30032-50

 

Теги
Российский футбол
Футбол в Испании
Два гола Бензема помогли "Реалу" обыграть "Алавес" на старте чемпионата Испании
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу мадридского клуба
Два гола Бензема помогли "Реалу" обыграть "Алавес" на старте чемпионата Испании
Читать полностью