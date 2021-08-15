"Локомотив" примет "Зенит" в центральном матче тура РПЛ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чемпион России по футболу "Зенит" и бронзовый призер турнира "Локомотив" сыграют между собой в центральном матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
Последний матч этих команд проходил в Санкт-Петербурге 2 мая и завершился разгромом железнодорожников со счетом 6:1. Однако в Москве "Локомотив" с 2018 года не проигрывал сопернику - две победы и две ничьих. Причем в двух последних матчах хозяева не пропускали (1:0 и 0:0).
К "Зениту" присоединился полузащитник Малком, который в составе сборной Бразилии в начале августа стал олимпийским чемпионом. С чемпионом подписал контракт еще один победитель Игр в Токио - Клаудиньо, которого, видимо, стоит ожидать в следующем туре.
"Локомотиву" придется обойтись без полузащитника Дмитрия Баринова, который был удален в предыдущем матче в Уфе.
"Рубин" постарается продлить серию побед в чемпионате
Домашние игры проведут "Рубин" и "Сочи", которые в четверг вылетели из Лиги конференций. Казанцы встретятся с "Крыльями Советов". "Рубин" исключил из заявки травмированного нападающего Джордже Деспотовича. Вместо него заявлен тунисский защитник Монтассар Тальби.
"Рубин" еще не терял очки в чемпионате. При этом казанцы не забивали "Крыльям" с октября 2018 года, с тех пор команды сыграли трижды.
"Краснодар" примет "Арсенал", в матчах с которым ни разу дома не терял очки. Команды соседствуют в таблице на 12-13-м местах, одержав по одной победе в трех турах.
Против "Краснодара" может сыграть защитник Игорь Смольников, до этого игравший за южан. А полузащитник Гжегож Крыховяк выйдет на поле в матче против "Арсенала" второй раз в сезоне - в первом туре он сыграл против туляков, будучи футболистом "Локомотива".
"Сочи" поединок с "Химками" дома проведет в понедельник. Из четырех личных встреч между этим соперниками три завершились вничью. В июле 2018 года южане победили со счетом 3:2.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|Рубин
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|4
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|5
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|8
|Спартак
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|9
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|10
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|11
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|12
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|13
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|14
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|15
|Урал
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|16
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0