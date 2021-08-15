"Локомотив" примет "Зенит" в центральном матче тура РПЛ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чемпион России по футболу "Зенит" и бронзовый призер турнира "Локомотив" сыграют между собой в центральном матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Последний матч этих команд проходил в Санкт-Петербурге 2 мая и завершился разгромом железнодорожников со счетом 6:1. Однако в Москве "Локомотив" с 2018 года не проигрывал сопернику - две победы и две ничьих. Причем в двух последних матчах хозяева не пропускали (1:0 и 0:0).

К "Зениту" присоединился полузащитник Малком, который в составе сборной Бразилии в начале августа стал олимпийским чемпионом. С чемпионом подписал контракт еще один победитель Игр в Токио - Клаудиньо, которого, видимо, стоит ожидать в следующем туре.

"Локомотиву" придется обойтись без полузащитника Дмитрия Баринова, который был удален в предыдущем матче в Уфе.

"Рубин" постарается продлить серию побед в чемпионате

Домашние игры проведут "Рубин" и "Сочи", которые в четверг вылетели из Лиги конференций. Казанцы встретятся с "Крыльями Советов". "Рубин" исключил из заявки травмированного нападающего Джордже Деспотовича. Вместо него заявлен тунисский защитник Монтассар Тальби.

"Рубин" еще не терял очки в чемпионате. При этом казанцы не забивали "Крыльям" с октября 2018 года, с тех пор команды сыграли трижды.

"Краснодар" примет "Арсенал", в матчах с которым ни разу дома не терял очки. Команды соседствуют в таблице на 12-13-м местах, одержав по одной победе в трех турах.

Против "Краснодара" может сыграть защитник Игорь Смольников, до этого игравший за южан. А полузащитник Гжегож Крыховяк выйдет на поле в матче против "Арсенала" второй раз в сезоне - в первом туре он сыграл против туляков, будучи футболистом "Локомотива".

"Сочи" поединок с "Химками" дома проведет в понедельник. Из четырех личных встреч между этим соперниками три завершились вничью. В июле 2018 года южане победили со счетом 3:2.