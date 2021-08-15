Под давлением. "Спартак" одержал первую домашнюю победу в сезоне

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в субботу обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 27-й минуте отличился полузащитник Роман Зобнин, он забил ударом с разворота из штрафной площади. Болельщики "Спартака" вывесили на трибунах несколько баннеров с критикой в адрес руководства и игроков. В первом тайме они скандировали "Руководство, вон!" и нецензурные кричалки. На старте сезона команда Руя Витории потерпела четыре поражения в пяти матчах. Дважды красно-белые проиграли португальской "Бенфике" со счетом 0:2 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а также уступили дома "Нижнем Новгороду" (1:2) и на выезде казанскому "Рубину" (0:1) в РПЛ. "То, что творилось на трибунах, должно взбодрить игроков, я им объяснил - будьте злее, добивайтесь побед. Футболисты отреагировали так, как должны были, если их просят постоять и выслушать какие-то вещи в лицо, то они должны выслушивать и не уходить. Болельщики имеют право требовать результат, на старте он не такой, каким мы бы хотели его видеть. Но важные три очка мы получили, и это должно придать уверенности всей команде", - сказал журналистам после игры генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков. На неделе форвард Александр Соболев продлил контракт со "Спартаком" до 2026 года, в пяти играх сезона он забил один гол, один из баннеров болельщиков красно-белых был посвящен нападающему. "Видел баннер болельщиков, абсолютно нормально отнесся к критике, моя игра заслуживает критики, показываю плохую игру, я этого не отрицаю. Наверное, нужно посидеть и подумать на замене, поправлять свою игру, не то чтобы я сбавил, не идет игра, не могу забить, это все давит. Но есть уверенность, что в следующем матче прорвет и я забью", - сказал журналистам Соболев.

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Шалимов против "Спартака" Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов считает, что команда могла не проиграть "Спартаку", но на победу точно не наиграла. "Мы находимся внизу турнирной таблицы, нам нужно оттуда выходить, то есть мы должны набирать очки и двигаться вперед, - сказал Шалимов журналистам. - Сегодня мы на победу точно не наиграли, но могли не проиграть при определенном раскладе. Задача сейчас одна - обезопасить себя и чувствовать спокойствие".

Шалимов возглавил "Урал" 10 августа, он сменил Юрия Матвеева. Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что новый тренер должен наладить игру команды в атаке. "За две тренировки, конечно, ничего не изменить, но видно, что команда сегодня сражалась, не хотела проиграть, да, были ошибки, но были моменты, когда мы могли забить, однако не получилось. Но считаю, что для дебюта, тем более со "Спартаком", мы сыграли неплохо, если Игорь Михайлович стабилизирует игру в атаке, то все будет нормально, нам нужно сейчас забивать, это самое главное", - сказал Иванов ТАСС. Витория на пресс-конференции поблагодарил болельщиков "Спартака" за поддержку, а также рассказал, что клубу было важно победить "Урал". "Мы отдали инициативу сопернику, но это не было задачей, в футболе такое случается, и это зависит от многих факторов, - сказал тренер. - До этого у нас был ряд поражений, забили гол, второй не смогли, и команда подсознательно захотела удержать счет. При других обстоятельствах ход игры был бы другим, но сегодня важно было завоевать три очка, несмотря на усталость". "Урал" с одним набранным очком остался на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. 21 августа команда из Екатеринбурга примет московское "Динамо". "Спартак" набрал шесть очков и поднялся на восьмую позицию. В пятом туре красно-белые 21 августа на выезде сыграют с тульским "Арсеналом". ЦСКА заслуженно победил "Ростов" В другом матче субботы ЦСКА на выезде обыграл "Ростов" со счетом 3:1. Армейцы с первых минут начали создавать моменты в атаке и вскоре забили - на 8-й минуте после подачи с углового от Николы Влашича отличился Яка Бийол. Федор Чалов на 36-й минуте увеличил преимущество московского клуба. Во втором тайме команды забили по одному мячу - в составе "Ростова" отличился Данил Глебов (54), у ЦСКА - Константин Марадишвили (89).

"Ростов" провел второй матч под руководством Юрия Семина, который сменил Валерия Карпина. "Пропущенный мяч со стандарта очень сильно повлиял на команду, какое-то время была большая неуверенность, затем пропустили второй мяч, - сказал Семин, комментарий которого приводит пресс-служба "Ростова". - Мы явно проиграли ЦСКА в первом тайме по всем компонентам, во второй половине игры перестройки в составе позволили выравнять игру, но элементарная ошибка не позволила держать матч в напряжении до последней минуты. Кто ошибается - тот чаще проигрывает". После матча главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что остался доволен игрой команды в первом тайме. "Снова два разных тайма по игре? Не было запланировано [отдать инициативу во втором тайме], на вторую половину встречи вышли немножко робко, но было понятно, что "Ростов" станет играть гораздо агрессивней. Есть над чем работать, рад, что ребята в концовке матча собрались и сделали счет более спокойным. Игра была непростая, как и всегда бывает в Ростове, доволен тем, что увидел на поле", - сказал Березуцкий, комментарий которого приводит пресс-служба армейского клуба. Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин считает, что армейцы заслуженно победили "Ростов". "Сегодня бросилась в глаза уверенная игра ЦСКА, но игра ростовчан напомнила матч армейцев с "Локомотивом", - сказал Соломатин ТАСС. - Команда так же не отбирала мяч, просто давала спокойно разыгрывать его на своей половине поля, будто ждали, когда им забьют гол. Однозначно, ЦСКА победил по делу". ЦСКА сумел победить после двух подряд поражений. Армейцы с 6 очками после четырех игр и располагаются на седьмой позиции и в следующем туре 21 августа примут грозненский "Ахмат". "Ростов" с одним набранным очком занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре ростовчане 22 августа на выезде сыграют с "Нижним Новгородом".

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Поражения "Динамо" и "Нижнего Новгорода" "Динамо" на выезде уступило "Ахмату" со счетом 1:2. Это поражение стало первым для команды Сандро Шварца в текущем сезоне. В составе "Ахмата" голы забили Даниил Уткин (35-я минута) и Владислав Карапузов (38), который принадлежит "Динамо" и выступает за грозненский клуб на правах аренды. В составе бело-голубых отличился Себастьян Шиманьский (48). "Динамо" с 9 очками занимает третье место в таблице чемпионата, в следующем туре 21 августа команда в гостях сыграет с "Уралом". "Ахмат" располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в четырех матчах. Грозненцы 21 августа проведут выездной матч против ЦСКА. Первое поражение в сезоне в субботу потерпел дебютант РПЛ "Нижний Новгород", команда Александра Кержакова на своем поле уступила "Уфе" со счетом 1:2. "Нижний Новгород", набравший 7 очков, располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, "Уфа", в активе которой 4 очка, занимает восьмое место. В пятом туре 22 августа "Нижний Новгород" на своем поле сыграет с "Ростовом". Днем ранее "Уфа" дома встретится с петербургским "Зенитом". Программа четвертого тура продолжится в воскресенье матчами "Локомотив" - "Зенит", "Краснодар" - "Арсенал" и "Рубин" - "Крылья Советов". Тур завершится в понедельник игрой между "Сочи" и "Химками".