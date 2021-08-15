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Футбол в России

Президент "Урала" высказался о возможной отмене лимита на легионеров в чемпионате России

Григорий Иванов считает, что лимит должен поменяться не раньше, чем через один или два года
Президент "Урала" Григорий Иванов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент "Урала" Григорий Иванов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) должны сыграть при нынешнем лимите на легионеров около двух лет. Такое мнение ТАСС высказал президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.

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В пятницу издание Daily Storm сообщило, что Российский футбольный союз разослал клубам РПЛ предложения по изменению формата чемпионата страны, в частности, предлагается полностью отменить лимит на иностранных игроков.

"Документ пока еще не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет еще не сыграли с таким лимитом. Неправильно это. Хотелось бы, чтобы через год или два сделали лимит с 10, 15 [иностранными] игроками", - сказал Иванов.

Согласно нынешнему лимиту на легионеров в РПЛ каждый клуб может заявлять на чемпионат восемь иностранных футболистов. Ранее лимит ограничивал появление легионеров на поле.

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