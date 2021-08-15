В Израильской федерации гимнастики ответили на критику после победы Ашрам на Олимпиаде

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Израильтянка Линой Ашрам заслуженно одержала победу на Олимпийских играх в соревнованиях по художественной гимнастике в личном многоборье. Такое мнение высказали ТАСС в Израильской федерации гимнастики.

Ашрам стала олимпийской чемпионкой в Токио в личном многоборье, опередив россиянку Дину Аверину. После соревнований специалисты указывали на то, что судьи были предвзяты по отношению к победительнице, учитывая ее ошибки при упражнении с одним из снарядов. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова подвергла критике организацию на Олимпиаде турнира по этому виду спорта.

"Линой Ашрам выиграла золотую медаль Игр в Токио, потому что она показала лучшее выступление", - сообщили в федерации.

Российские спортсменки впервые с 1996 года не сумели победить в личном многоборье на Олимпийских играх. Ашрам стала первой женщиной, которая принесла сборной Израиля золотую медаль Олимпийских игр.