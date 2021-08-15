Призер Олимпиады по прыжкам в воду Минибаев рассказал о травме, полученной перед Играми

ТАСС, 15 августа. Российский прыгун в воду Виктор Минибаев, завоевавший бронзовую медаль Олимпийских игр в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, получил травму за несколько дней до вылета в Токио. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

26 июля Минибаев в дуэте с Александром Бондарем завоевал бронзу на Играх в Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

"Я получил травму плеча буквально за несколько дней до вылета в Токио, были опасения, что не смогу прыгать там, врачи подшаманили - плечо начало разрабатываться. Из-за этой ситуации всю подготовку пришлось немного скорректировать. Чтобы не чувствовать боль, пил обычные обезболивающие - вот и все, а вообще старался не обращать на это внимания, концентрироваться больше на прыжках. Сейчас все нормально, плечо восстанавливается", - сказал Минибаев.

Минибаеву 30 лет, он четыре раза завоевывал серебряные медали мировых первенств в синхронных прыжках в воду и один раз стал бронзовым призером чемпионата мира. В индивидуальных прыжках с вышки Минибаев выиграл чемпионат Европы, также на его счету шесть побед на первенствах Европы в командных видах.