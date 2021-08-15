Первая часть делегации Паралимпийского комитета России прилетела в Токио

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первая группа делегации Паралимпийского комитета России (ПКР), администрация команды, прибыла в воскресенье в Токио, где 24 августа стартуют летние Паралимпийские игры. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

"В Токио прибыла первая группа административного персонала команды ПКР. До прилета основной части делегации они проверят и подготовят места размещения команды, получат автомобили и оборудование от оргкомитета Игр, подготовят медицинский центр ФМБА [Федерального медико-биологического агентства] России и штаб команды к работе в Паралимпийской деревне и отелях, в которых разместятся команды по велоспорту", - сказал Рожков.

"17 августа состоится открытие Паралимпийской деревни. Прибытие наших спортсменов в Токио начнется с 19 августа", - добавил Рожков.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.