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Паралимпиада в Токио

Первая часть делегации Паралимпийского комитета России прилетела в Токио

Прибытие спортсменов начнется с 19 августа
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первая группа делегации Паралимпийского комитета России (ПКР), администрация команды, прибыла в воскресенье в Токио, где 24 августа стартуют летние Паралимпийские игры. Об этом ТАСС сообщил глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

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"В Токио прибыла первая группа административного персонала команды ПКР. До прилета основной части делегации они проверят и подготовят места размещения команды, получат автомобили и оборудование от оргкомитета Игр, подготовят медицинский центр ФМБА [Федерального медико-биологического агентства] России и штаб команды к работе в Паралимпийской деревне и отелях, в которых разместятся команды по велоспорту", - сказал Рожков.

"17 августа состоится открытие Паралимпийской деревни. Прибытие наших спортсменов в Токио начнется с 19 августа", - добавил Рожков.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена. Российские паралимпийцы примут участие в соревнованиях по 19 видам спорта из 22, включенных в программу Игр.

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