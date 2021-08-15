Тарасова считает, что появление трансгендерных спортсменов не повлияет на фигурное катание

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Появление трансгендерных спортсменов на международных соревнованиях по фигурному катанию никак не отразится на виде спорта. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Международный союз конькобежцев (ISU) в пятницу опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию. Сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений, сменившие пол мужчины могут выступать с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования.

"Уже в разных видах спорта приняли подобные решения. Они [трансгендеры] есть, и они будут жить, как и все люди, поэтому будут участвовать в соревнованиях, на заводах работать", - сказала Тарасова.

"Каждая страна выставляет какое-то количество участников, которые на первенстве страны заняли первое-второе места, так делают все, это естественно. Если они [трансгендеры] будут занимать высокие места, то, конечно, они будут ездить [на международные соревнования]. Как это отразится на фигурном катании? Да никак", - добавила собеседница ТАСС.

На Олимпиаде в Токио новозеландская штангистка Лорел Хаббард стала первым трансгендером, выступившим на Олимпийских играх. 43-летняя спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки.