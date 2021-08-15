Стала известна дата объявления состава сборной России на первые матчи при Карпине

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Список футболистов сборной России на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года, которые пройдут в сентябре, будет объявлен 16 августа. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

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Сборная России под руководством Валерия Карпина проведет матчи в Москве с командами Хорватии (1 сентября) и Мальты (7 сентября), а также Кипра (4 сентября) в Никосии.

"Список игроков, которые будут вызваны в сборную, будет объявлен завтра", - сказал собеседник агентства.

РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера 23 июля. О подписании контракта с 52-летним специалистом, который будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления, было объявлено 26 июля.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей шесть очков. Лидируют хорваты (6), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катар получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года за оставшиеся три путевки.