Нидерландец Ник де Врис стал первым чемпионом мира "Формулы-Е"

ТАСС, 15 августа. Нидерландский пилот команды "Мерседес" Ник де Врис стал победителем седьмого сезона гоночной серии "Формула-Е", которая впервые носила статус чемпионата мира.

Во второй гонке заключительного, восьмого этапа, который завершился в Германии, де Врис занял восьмое место. Победу одержал француз Норман Нато ("Вентури"), вторым стал британец Оливер Роуленд ("Ниссан"), третьим - бельгиец Стоффель Вандорн ("Мерседес"). Перед заключительной гонкой математические шансы на титул сохраняли 13 пилотов.

По итогам чемпионата де Врис набрал 99 очков. Второе место занял швейцарец Эдуардо Мортара из "Вентури" (92), третье - британец Джейк Деннис из БМВ (91).

Де Врису 26 лет, в его активе чемпионские титулы в Еврокубке "Формулы-Рено" (2014), альпийской "Формуле-Рено" (2014) и "Формуле-2" (2019). Он является резервным пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес".

"Формула-E" - класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Класс основан в 2012 году и санкционирован Международной автомобильной федерацией. Целью его создания стало стремление сформировать лабораторию для исследований и разработки электрических транспортных средств, помогающую ускорить популяризацию электромобилей, а также выступающую в качестве двигателя инноваций и развития в сочетании с технологиями и духом автоспорта.