Словенская легкоатлетка Ратей отстранена за употребление допинга на Олимпиаде в Лондоне

ТАСС, 15 августа. Словенская метательница копья Марта Ратей отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

Срок отстранения отсчитывается с 9 марта 2020 года. Решение связано с нахождением в допинг-пробе спортсменки анаболического стероида клостебола после перепроверки тестов с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Ратей имеет право на апелляцию.

Ратей 39 лет, на Олимпиаде в Лондоне она заняла седьмое место. На крупных международных турнирах ее высшим достижением является четвертое место на чемпионате Европы 2018 года.