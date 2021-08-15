{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Словенская легкоатлетка Ратей отстранена за употребление допинга на Олимпиаде в Лондоне

В допинг-пробе спортсменки был обнаружен анаболический стероид
Марта Ратей EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Марта Ратей
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 15 августа. Словенская метательница копья Марта Ратей отстранена на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

Срок отстранения отсчитывается с 9 марта 2020 года. Решение связано с нахождением в допинг-пробе спортсменки анаболического стероида клостебола после перепроверки тестов с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Ратей имеет право на апелляцию.

Ратей 39 лет, на Олимпиаде в Лондоне она заняла седьмое место. На крупных международных турнирах ее высшим достижением является четвертое место на чемпионате Европы 2018 года.

Теги
Допинг
Футбол в России
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России
Встреча завершилась со счетом 1:1, оба мяча были забиты с пенальти
"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России
Читать полностью