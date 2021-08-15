Бомбардир нации. Умер чемпион мира и Европы по футболу Герд Мюллер

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ, один из лучших бомбардиров мирового футбола Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет. После окончания блистательной карьеры он так и не смог найти себя в жизни. Мюллеру принадлежит рекорд по количеству забитых голов (365) в чемпионате Германии, за что получил прозвище Бомбардир нации. Его рекорд по количеству голов (40) в одном сезоне бундеслиги держался почти полвека, пока не был побит в прошлом сезоне поляком Робертом Левандовским, выступающим, как и в свое время Мюллер, за "Баварию". Нападающий мюнхенцев превзошел историческое достижение в последнем матче сезона, отличившись на 90-й минуте, после чего отдал почтение экс-рекордсмену - поляк приподнял игровую футболку, под которой была майка с изображением Мюллера и надписью 4ever Gerd ("Герд навсегда").

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В списке лучших бомбардиров сборной Германии Мюллер занимает второе место с 68 голами в 62 матчах, рекордсменом является Мирослав Клозе (71 мяч в 137 играх). Мюллер, который в семье был младшим из шести детей, начал играть в футбол в 1960 году за "ТСВ 1861". Четыре года он выступал на молодежном уровне и параллельно работал на ткацкой фабрике. Футболист был фанатом "Нюрнберга", однако предложения от любимого клуба не дождался и в 1964 году ушел в "Баварию", которая тогда в бундеслиге не играла. При этом он первые три месяца не попадал в состав, в том числе из-за лишнего веса, но благодаря тренировкам и диете избавился от этой проблемы и начал регулярно забивать. Отличительными качествами Мюллера были высокая скорость, хорошее голевое чутье и сильный удар, который многие соперники недооценивали из-за его небольшого роста. В атаке Мюллер для многих соперников был непредсказуем. В дебютном для "Баварии" сезоне в западногерманской бундеслиге он стал лучшим бомбардиром команды, сохраняя этот титул в течение следующих 13 лет. Семь раз он становился лучшим бомбардиром чемпионата Германии. В составе "Баварии" он стал четырехкратным чемпионом страны (1969, 1972, 1973, 1974). Вместе с Мюллером в "Баварии" тогда играли Франц Беккенбауэр, Ханс-Георг Шварценбек, Зепп Майер - все они начинали в мюнхенском клубе примерно в одном возрасте (20 лет). Плюс к ним присоединились ставшие потом звездами Ули Хенесс и Пауль Брайтнер, которым тогда было по 17 лет. Киевская преграда Расцвет карьеры Мюллера пришелся на конец 1960-х - начало 1970-х годов. Еще до первого чемпионства "Баварии" он выиграл с командой Кубок УЕФА (1967), два раза - Кубок ФРГ (1966, 1967), а после чемпионства попал на чемпионат мира 1970 года, выиграв бронзу и став лучшим бомбардиром турнира с 10 мячами. По итогам того года он получил "Золотой мяч" (приз лучшему футболисту мира) и "Золотую бутсу"(приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов).

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