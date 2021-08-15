"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Оба мяча в матче были забиты с пенальти: в составе "Зенита" одиннадцатиметровый реализовал Алексей Сутормин (85-я минута), у железнодорожников с точки отличился Федор Смолов (90). На 50-й минуте полузащитник петербургской команды Далер Кузяев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба провел матч на скамейке запасных. В заявку на матч не попали новичок "Зенита" бразилец Клаудиньо и защитник Ярослав Ракицкий. Впервые с начала сезона на поле вышел бразильский нападающий Малком, пропустивший предыдущие три матча "Зенита" из-за участия в Играх в Токио, где бразильская команда стала чемпионом, а форвард забил победный гол в финале.
Во втором тайме в составе железнодорожников дебютировал полузащитник Наир Тикнизян, перешедший в "Локомотив" из ЦСКА в начале августа.
"Зенит" набрал 10 очков и располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. "Локомотив" с восемью очками в активе занимает четвертое место. В следующем туре 21 августа "Зенит" в гостях сыграет с "Уфой". Днем позднее "Локомотив" проведет домашний матч против "Краснодара".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|3
|1
|0
|11-6
|10
|2
|Рубин
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|3
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|4
|Локомотив
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|5
|Нижний Новгород
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|7
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|8
|Спартак
|4
|2
|0
|2
|3-3
|6
|9
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|10
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|11
|Химки
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|12
|Краснодар
|3
|1
|0
|2
|5-4
|3
|13
|Арсенал
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|14
|Ростов
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|15
|Урал
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|16
|Крылья Советов
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0