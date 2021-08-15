{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:1, оба мяча были забиты с пенальти
Деян Ловрен ("Зенит") и Федор Смолов ("Локомотив") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Деян Ловрен ("Зенит") и Федор Смолов ("Локомотив")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба мяча в матче были забиты с пенальти: в составе "Зенита" одиннадцатиметровый реализовал Алексей Сутормин (85-я минута), у железнодорожников с точки отличился Федор Смолов (90). На 50-й минуте полузащитник петербургской команды Далер Кузяев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба провел матч на скамейке запасных. В заявку на матч не попали новичок "Зенита" бразилец Клаудиньо и защитник Ярослав Ракицкий. Впервые с начала сезона на поле вышел бразильский нападающий Малком, пропустивший предыдущие три матча "Зенита" из-за участия в Играх в Токио, где бразильская команда стала чемпионом, а форвард забил победный гол в финале.

Во втором тайме в составе железнодорожников дебютировал полузащитник Наир Тикнизян, перешедший в "Локомотив" из ЦСКА в начале августа.

"Зенит" набрал 10 очков и располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. "Локомотив" с восемью очками в активе занимает четвертое место. В следующем туре 21 августа "Зенит" в гостях сыграет с "Уфой". Днем позднее "Локомотив" проведет домашний матч против "Краснодара".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит431011-610
2Рубин33006-19
3Динамо43018-59
4Локомотив42207-48
5Нижний Новгород42115-47
6Сочи32014-26
7ЦСКА42026-56
8Спартак42023-36
9Ахмат42026-66
10Уфа41125-64
11Химки31113-44
12Краснодар31025-43
13Арсенал31023-73
14Ростов40134-101
15Урал40131-71
16Крылья Советов30032-50

 

Теги
Российский футбол
Летние олимпийские виды спорта
Бельгийский велогонщик Филипсен стал победителем второго этапа "Вуэльты"
Россиянин Александр Власов стал 17-м
Бельгийский велогонщик Филипсен стал победителем второго этапа "Вуэльты"
Читать полностью