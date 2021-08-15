"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба мяча в матче были забиты с пенальти: в составе "Зенита" одиннадцатиметровый реализовал Алексей Сутормин (85-я минута), у железнодорожников с точки отличился Федор Смолов (90). На 50-й минуте полузащитник петербургской команды Далер Кузяев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба провел матч на скамейке запасных. В заявку на матч не попали новичок "Зенита" бразилец Клаудиньо и защитник Ярослав Ракицкий. Впервые с начала сезона на поле вышел бразильский нападающий Малком, пропустивший предыдущие три матча "Зенита" из-за участия в Играх в Токио, где бразильская команда стала чемпионом, а форвард забил победный гол в финале.

Во втором тайме в составе железнодорожников дебютировал полузащитник Наир Тикнизян, перешедший в "Локомотив" из ЦСКА в начале августа.

"Зенит" набрал 10 очков и располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. "Локомотив" с восемью очками в активе занимает четвертое место. В следующем туре 21 августа "Зенит" в гостях сыграет с "Уфой". Днем позднее "Локомотив" проведет домашний матч против "Краснодара".