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Футбол в России

Футболист "Зенита" Малком получил сотрясение мозга во время матча с "Локомотивом"

Как рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, состояние игрока будет оценено позднее

ТАСС, 15 августа. Форвард петербургского "Зенита" Малком получил сотрясение мозга во время матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива". Об этом сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Зенит" на выезде в меньшинстве сыграл вничью с "Локомотивом" со счетом 1:1. В середине второго тайма бразилец столкнулся с защитником хозяев Станиславом Магкеевым, получив удар ногой по голове.

"У Малкома сотрясение. Посмотрим на его состояние", - сказал Семак.

"Зенит" набрал 10 очков и располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре 21 августа подопечные Семака в гостях сыграют с "Уфой".

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Российский футболСемак, Сергей Богданович
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