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Футбол в России

"Локомотив" проводит исследование, после которого определится с будущим "РЖД-Арены"

Исследование покажет, будет ли стадион реконструирован или на его месте будет построен новый

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" проводит исследование, после которого футбольный клуб определится с будущим "РЖД-Арены". Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник.

В мае Telegram-канал Baza опубликовал письмо, в котором руководство РЖД якобы попросило мэрию Москвы передать "Лужники" в долгосрочную аренду "Локомотиву". В обмен планировалось передать городу права на базу "Локомотива" в Баковке и другие спортивные сооружения клуба. В письме утверждалось, что глава РЖД Олег Белозеров предлагает снести стадион, построив на его месте многофункциональный торговый центр. Позднее мэр столицы Сергей Собянин назвал бредом информацию о переезде "Локомотива" и застройке "РЖД-Арены" жильем.

"Совершено ясно, что здесь останется спортивная часть, сам стадион, - сказал Плутник. - Будет ли это реконструкция или новое строительство, покажет исследование, которое проводится".

"Фигурирует ли в этих исследованиях снос стадиона? То, что здесь останется спортивная часть, это совершенно точно. Других планов нет", - добавил он.

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