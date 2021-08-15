Николич заявил, что ему понравился менталитет "Локомотива" в игре с "Зенитом"

В воскресенье "Локомотив" на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с "Зенитом".

"По факту мы заработали очко, а не потеряли два, но мне понравился наш менталитет, что мы нацелены на более серьезные результаты. Нам нужно время для работы с линией обороны. Она еще несыгранная, это по факту. Из-за этого и пропускали контратаки, это тактические ошибки", - сказал Николич.

Николич также высказался о работе арбитра Сергея Карасева, который впервые в сезоне получил назначение на матч РПЛ, ранее арбитр обслуживал игру за Суперкубок УЕФА. "Не комментирую судейство. Сегодняшний арбитр показал пару дней назад, что может справляться с играми уровня Суперкубка. Сегодняшние эпизоды надо пересмотреть, насколько понимаю, второй пенальти определил ВАР, а не главный арбитр, семь желтых - это не самый важный вопрос сейчас для нас, возможно, на это повлияли замены и контратаки соперника", - отметил Николич.

"Локомотив" с восемью очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.