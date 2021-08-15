Гилерме прокомментировал назначение пенальти в ворота "Локомотива" в матче с "Зенитом"

ТАСС, 15 августа. Футболист "Зенита" Сердар Азмун самостоятельно упал в штрафной площади в эпизоде, который привел к назначению пенальти в ворота "Локомотива". Такое мнение журналистам выразил вратарь хозяев Гилерме.

"Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом" в четвертом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги со счетом 1:1. "Зенит" открыл счет с пенальти на 85-й минуте после падения Азмуна при контакте с Гилерме.

"Он [Азмун] сам упал. Что касается игры, мы делали все, что возможно. Нам не хватило агрессии в атаке", - сказал Гилерме.