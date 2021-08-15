Тимощук: легенда "Баварии" Герд Мюллер был приятным и отзывчивым человеком

МОСКВА, 15 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Чемпион мира и Европы по футболу, рекордсмен по количеству голов в чемпионате Германии Герд Мюллер запомнился приятным и отзывчивым человеком. Об этом ТАСС рассказал тренер "Зенита", победитель Лиги чемпионов и двукратный чемпион Германии в составе "Баварии" в качестве игрока Анатолий Тимощук.

"Это легенда для всего мирового футбола, которая была частью "Баварии", с ним связаны всевозможные рекорды и достижения. Имя "Баварии" и Герда Мюллера шли вместе, ассоциировались с теми историческими фактами, которые были, - сказал Тимощук. - Я знаю, насколько близко его поддерживал клуб, он работал в структуре клуба. Мы несколько раз общались: он приходил смотреть наши тренировки, пообщаться с ребятами, потому что он работал со второй командой, а некоторые ребята тренировались с нами".

"Это было по-дружески с его стороны, когда он находился на базе. Он был очень приятным человеком, отзывчивым и общительным. Для "Баварии" и всего мирового футбола его уход - это большое горе", - добавил он.

С 1992 по 2014 год Мюллер работал ассистентом главного тренера второй команды "Баварии".