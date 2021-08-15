Роджер Федерер пропустит остаток сезона из-за операции на колене

ТАСС, 15 августа. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сможет сыграть в текущем сезоне из-за предстоящей операции на колене. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Последним турниром для 40-летнего Федерера был Уимблдон, на котором он дошел до четвертьфинала. Позднее он принял решение пропустить Олимпийские игры в Токио.

"Я много раз обследовался на предмет своей травмы колена, которую я усугубил во время травяного сезона, Уимблдона. Чтобы играть дальше, мне требуется операция, и я на несколько месяцев сделаю перерыв. Это будет трудно, но, с другой стороны, это правильное решение, я хочу вновь быть здоровым, бегать по корту, и у меня есть надежды вернуться в тур", - сказал Федерер.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом в парном (2008). Он занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Швейцарец выиграл 103 турнира под эгидой организации (рекордный показатель).