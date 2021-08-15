Чернякова надеется, что Межконтинентальный кубок по пляжному футболу станет масштабнее

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Игрок женской сборной России по пляжному футболу Анна Чернякова рассчитывает, что для участия в Межконтинентальном кубке в дальнейшем будет привлекаться больше команд, и турнир станет не менее масштабным, чем мужской чемпионат мира. Такое мнение спортсменка высказала ТАСС.

"Хорошо, что турнир вообще состоялся, спасибо организаторам за это, в преддверии мужского чемпионата мира это была очень хорошая идея, - сказала Чернякова. - Конечно, мы рассчитывали на более высокую позицию, но так как это краткосрочный турнир, здесь любая ошибка может стоить как раз-таки первого места, мы на этом и оступились, но зато сыграли финальный матч, я считаю, достаточно хорошо и порадовали зрителей. Я рассчитываю, что этот турнир станет более масштабным, что будет привлекаться больше команд, будет увеличиваться количество игровых дней и что он наберет обороты не хуже, чем мужской чемпионат мира".

"Это очень хорошо организованный турнир. Я думаю, что все наши зарубежные гости сейчас пребывают в большом шоке, потому что, когда мы играли за границей, там не было зрителей и такого масштаба мероприятия, считаю, что мы все (участники) приятно удивлены. Надеюсь, наши зарубежные друзья посмотрят, что такие мероприятия можно проводить и в карантинное время, и будут делать подобные у себя в странах", - добавила спортсменка.

В трех матчах Чернякова забила четыре мяча и стала лучшим бомбардиром турнира. "Любая индивидуальная награда приятна, но цели [ее выиграть] как таковой не было. Завоевать первое место было бы намного приятнее, но в любом случае надо уметь радоваться любым вещам. Сегодня, считаю, мы заслуженно победили, и я радуюсь этому", - добавила спортсменка.

Победителем турнира стала сборная Бразилии.