Гончаренко: "Краснодару" необходимо улучшить реализацию голевых моментов

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. Футбольному клубу "Краснодар" необходимо улучшить реализацию голевых моментов, но в то же время хорошо, что они есть. Такое мнение высказал главный тренер клуба Виктор Гончаренко на пресс-конференции.

В воскресенье "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 3:2 в домашнем матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Хотелось бы, чтобы мы более качественно реализовывали моменты. Важно, что они есть. Есть, конечно, в этом проблемы, мы бы могли и "Химкам" не проиграть, если бы реализовали то, что у нас было. Но, по крайней мере, мы качественно атакуем, надеемся, что реализация у нас будет лучше, хотя, когда ты забиваешь два и трех - это очень неплохо для нашего чемпионата, где многие команды играют закрыто", - сказал Гончаренко.

Он также добавил, что победа - "сложная и тяжелая", так как клуб давно не выигрывал в домашних матчах чемпионата. Гончаренко отметил, что сегодня команда могла забить значительно больше голов, однако много моментов, в том числе пенальти, остались не реализованными.

"По качеству атаки, мы понимали, что надо компенсировать нашу оборону, потому что много пробоин в ней сегодня было. Ну мы и качественно атаковали сегодня, надо отдать должное нашей атаке", - добавил Гончаренко, отметив, что также была проблема с заменами из-за того, что на скамейке запасных осталось мало игроков.