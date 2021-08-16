Даниил Медведев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Торонто

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 25-летнего Медведева, посеянного на турнире под первым номером.

Медведев выиграл 12-й турнир в карьере, четвертый - серии "Мастерс", ранее он побеждал в Цинциннати, Шанхае и Париже. Россиянин является второй ракеткой мира, его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Опелке 23 года, он занимает 32-е место рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету два титула под эгидой организации. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона (2019) и Открытого чемпионата Франции (2021).

Турнир в Торонто относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд - $3,5 млн. Соревнования проходили на покрытии "хард". В турнире также участвовали россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов (оба проиграли в третьем круге) и Аслан Карацев (уступил во втором раунде).

Среди россиян в Торонто выигрывали Марат Сафин (2000) и Андрей Чесноков (1991). В 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии, в 2019-м победителем стал испанец Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Медведева.