Первая ничья чемпиона. "Зенит" упустил победу над "Локомотивом" в матче РПЛ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Действующий чемпион России петербургский "Зенит" на выезде в меньшинстве упустил победу над столичным "Локомотивом" в центральном матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье на "РЖД-Арене", завершилась со счетом 1:1.

За игрой первой и третьей команд чемпионата по итогам прошлого сезона с трибун наблюдали 2 994 зрителя. Максимально разрешенная Роспотребнадзором в условиях пандемии коронавируса квота была реализована почти на 100% - на данный момент матчи в Москве могут посещать не более 3 000 человек. Подавляющее большинство пришедших на игру поддерживало "Локомотив", "Зениту" была выделена пятипроцентная квота, то есть 150 билетов. Фанаты сине-бело-голубых расположились на верхнем ярусе Северной трибуны. Интерес к этой игре был повышенным не только со стороны поклонников команд, в воскресенье на игру в Черкизово приехали главный тренер сборной России Валерий Карпин и его помощник Виктор Онопко. Также на "РЖД-Арене" был замечен Юрий Жирков, чей контракт с "Зенитом" истек в июне. 37-летний футболист является свободным агентом и восстанавливается от травмы, полученной в составе сборной России на чемпионате Европы. Первый гол в матче был забит в первом тайме, но не был засчитан - нападающий железнодорожников Федор Смолов наносил удар с острого угла по воротам Михаила Кержакова из положения вне игры. Со знаком минус в этой игре отметился полузащитник петербуржцев Далер Кузяев - в каждом из таймов он получил по желтой карточке и был удален с поля. Что касается мячей, нашедших отражение на табло, они пришлись на концовку второго тайма - на 82-й минуте встречи в ворота хозяев поля был назначен пенальти за фол вратаря Маринато Гилерме на форварде гостей Сердаре Азмуне. Точный удар с точки нанес Алексей Сутормин. На 87-й минуте пенальти был назначен уже в ворота "Зенита" - полузащитник петербуржцев Александр Ерохин на границе штрафной сбил хавбека "Локомотива" Рифата Жемалетдинова. Главный арбитр встречи Сергей Карасев, который 11 августа работал на матче за Суперкубок УЕФА между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом" (1:1, 6:5 - по пенальти), принял решение указать на точку после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). Этот одиннадцатиметровый реализовал Смолов.

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Дзюба стал жертвой игры в меньшинстве Лучший бомбардир прошлого чемпионата, один из лидеров "Зенита" Артем Дзюба проводит не лучший стартовый отрезок сезона. В пяти официальных матчах на его счету голевая передача в матче за Олимп - Суперкубок России против "Локомотива" (3:0) и ни одного забитого мяча. В воскресенье капитан сборной России вышел на поле на 88-й минуте при счете 1:1 и в четвертом матче кряду не сумел отметиться результативными действиями. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции объяснил отсутствие 32-летнего форварда результативностью играющих в атакующей группе Азмуна и Ерохина (в РПЛ у обоих по четыре мяча).

"По схеме, в которой мы вышли, было два атакующих игрока, Азмун и Ерохин играли результативно, поэтому выбор пал на них. Что касается поздних замен, нам нужно было много обороняться, нужны были игроки, которые сбалансировали бы наши оборонные редуты. Мостовой и Дзюба вышли позже, потому что они более атакующие игроки", - отметил главный тренер "Зенита". Специалист также отметил, что заменил автора золотого гола в финале футбольного турнира Олимпиады в Токио Малкома на Сутормина из-за травмы бразильца. "У Малкома сотрясение. После падения игрок попал ему по голове, получил рассечение. Посмотрим, насколько серьезное сотрясение", - добавил Семак. Главный тренер "Зенита" после матча признал, что первый тайм матча против "Локомотива" получился непростым и "тягучим", а во втором его команда действовала лучше, несмотря на удаление. "Создали несколько хороших моментов, забили, но обидный пенальти не позволил нам победить. Ребята молодцы, я доволен игрой команды и самоотдачей", - заявил он. Также Семак высказался по поводу судейства. "В эпизоде с первой карточкой Кузяеву можно было показать желтую и в обратную сторону, - отметил он. - У ЭСК (экспертно-судейской комиссии - прим. ТАСС) есть много пищи для размышлений. В Грозном ошибочно ставит пенальти с VAR, здесь ставит. Ерохин убирал голову, за секунду до этого был фол на Венделе, это немного странно. Но о судействе либо хорошо, либо ничего, сегодня ничего о них говорить не хочется". "Локомотив" не рад ничьей Более сдержано о судействе высказался главный тренер "Локомотива" Марко Николич. "Карасев - один из лучших, если не лучший российский судья, который недавно показал в матче за Суперкубок УЕФА, что может справляться с играми высшего уровня, - отметил сербский специалист. - Наш пенальти был на все 100. Надо смотреть, был ли фол Гилерме, но, если я правильно запомнил, его решил назначить не главный, а VAR. Карасев же отработал неплохо". По поводу назначения пенальти в ворота "Локомотива" высказался и Гилерме. "Касание было, но этого недостаточно для пенальти, я успел убрать руки. Сегодня мы сделали все возможное, но немного не хватило агрессии в атаке", - признал вратарь. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив, что атмосфера на стадионе была отличной. "Мне понравилось, что после игры я увидел только грустные лица, в раздевалке никто не был доволен результатом, - сказал Николич. - Такой менталитет мне подходит, праздновать одно набранное очко в матче против "Зенита" неправильно". "В первом тайме мы контролировали игру, у нас был стопроцентный момент. Во втором хорошо начали, но стали пропускать контратаки, чаще всего, когда атаковали через центр. У нас очень много новых игроков, это нормально. В одной из атак "Зенит" получил пенальти, но и мы справедливо сравняли счет, так что результат закономерен. Последние минуты показали, что мы готовы биться до конца", - добавил наставник железнодорожников. Представители руководства "Локомотива" и "Зенита" после матча не стали комментировать исход противостояния. От общения со СМИ отказался и Валерий Карпин. 16 августа он объявит состав на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира против команд Хорватии, Кипра и Мальты. "Зенит" набрал 10 очков и располагается на первой строчке турнирной таблицы РПЛ. "Локомотив" с 8 очками в активе занимает четвертое место. В следующем туре 21 августа петербуржцы в гостях сыграют с "Уфой", железнодорожники на следующий день дома встретятся с "Краснодаром". "Рубин" не смог воспользоваться осечкой "Зенита" Казанский "Рубин", в четверг завершивший выступление в Лиге конференций домашним поражением от польского "Ракува", имел шанс выйти на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из столицы Татарстана не находился на первом месте с марта 2010 года. Чтобы единолично возглавить РПЛ, команде под руководством главного тренера Леонида Слуцкого нужно было на своем поле обыграть самарские "Крылья Советов", которые в трех стартовых турах потерпели три поражения.

Хозяева поля не смогли добиться победы и свели игру на "Ак Барс Арене" к ничьей (1:1), пропустив первыми - забил форвард Иван Сергеев. Равенство в счете восстановил полузащитник "Рубина" Хван Ин Бом. Слуцкий на послематчевой пресс-конференции отметил, что его команда провела второй за четыре дня матч на тяжелом домашнем поле. "Когда пропустили гол, был большой соблазн на то, чтобы бросить весла, но в этом плане команда демонстрирует практически в каждой игре характер, и сегодня мы смогли переломить ход неудачно складывающегося матча, сравнять счет. Несмотря на обильное утомление, все равно пытались до конца атаковать и реализовать мини-шансы, которые у нас могли возникнуть", - сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба казанского клуба. Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин после игры посетовал на то, что его команда не смогла удержать победный счет. "Мы завоевали для себя важное очко, хотя настроены были в том числе на победу, - сказал тренер, слова которого приводит пресс-служба самарцев. - Нам хотелось победить, но удержать три очка не получилось. Но считаю, что по качеству игры с нашей стороны была вполне хорошая работа. Может, первое время где-то мы привыкали к специфике поля, соперника. Играли против очень хорошей команды". Одновременно с матчем в Казани прошла еще одна воскресная игра четвертого тура РПЛ - "Краснодар" дома одержал волевую победу над тульским "Арсеналом" (3:2). В составе проигравших дублем отметился форвард Евгений Луценко, у победителей по разу отличились Реми Кабелла, Юрий Газинский и Джон Кордоба. В составе хозяев в запасе остался вратарь Матвей Сафонов, вместо него на поле появился 19-летний Станислав Агкацев, для которого эта игра стала третьей в карьере на уровне РПЛ. Кроме того, в заявку "Краснодара" на матч из-за штрафных санкций не попал полузащитник Тонни Вильена. По итогам семи из восьми матчей четвертого тура РПЛ "Рубин" с 10 очками располагается на втором месте, уступая "Зениту" по дополнительным показателям. "Краснодар" с 6 очками находится на седьмой позиции. "Крылья Советов" и "Арсенал" находятся на 14-й и 13-й строчках, в их активе 1 и 3 очка соответственно. В понедельник состоится последний матч тура - "Сочи" дома сыграет с подмосковными "Химками" (19:00 мск). Казанцы в пятом туре 22 августа на выезде сыграют с "Нижним Новгородом", краснодарцы в этот же день в Москве встретятся с "Локомотивом". "Крылья Советов" и "Арсенал" днем ранее в Самаре и Туле примут "Спартак" и "Сочи".