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Фигурное катание

Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли предсезонный турнир в США

Российские спортсмены были сильнейшими и в короткой, и в произвольной программе
Евгения Тарасова и Владимир Морозов Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 16 августа. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревновании спортивных пар на предсезонном турнире Cranberry Cup в Бостоне (США, штат Массачусетс).

В субботу россияне стали лучшими по итогам короткой программы, набрав 75,97 балла. В воскресенье им не нашлось равных в произвольной - 151,66 балла (сумма - 227,63).

Второе место заняли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (205,87), третье - американцы Джессика Калаланг и Брайан Джонсон (195,28).

Тарасова и Морозов выступают в паре с 2012 года. Вместе они стали серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, дважды побеждали на чемпионатах Европы. Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Теги
Фигурное катание
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