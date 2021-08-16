Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Торонто

ТАСС, 16 августа. Российский теннисист Даниил Медведев не мог и мечтать о том, что ему удастся победить на четырех турнирах серии "Мастерс" при том, что в этих турнирах на постоянной основе участвуют такие теннисисты, как Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Комментарий Медведева приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В воскресенье Медведев победил американца Райли Опелку в финальном матче турнира серии "Мастерс" в канадском Торонто.

"Когда-то я об этом не мог и мечтать. Победы на "Мастерсах", где постоянно участвуют Новак [Джокович] и Рафаэль [Надаль], кажутся недостижимыми. Но я принял участие уже в пяти финалах и выиграл четыре из них. Это хороший результат. Я просто счастлив. Но я хочу достичь большего", - сказал Медведев.

"Сегодня Опелка провел несколько действительно хороших розыгрышей. Он сражался до конца, вытаскивал брейк-пойнты в сложнейших ситуациях. Играть впервые в финале "Мастерса" непросто", - отдал должное россиянин сопернику, впервые дошедшему до финала турнира серии ATP 1000.

В понедельник стартует "Мастерс" в Цинциннати (США, штат Огайо), Медведев выигрывал этот турнир в 2019 году. "На турнирах в Канаде и Цинциннати цель - выиграть как можно больше матчей. Я победил два года назад и постараюсь сделать это снова", - заключил Медведев.

Медведев выиграл 12-й турнир в карьере, четвертый - серии "Мастерс". Россиянин является второй ракеткой мира, его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).