Медведев сохранил вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 16 августа. Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг. Третью позицию занимает грек Стефанос Циципас.
В ночь на понедельник Медведев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Торонто, обыграв в финале американца Райли Опелку (6:4, 6:3). Россиянин выиграл 12-й турнир в карьере, четвертый - серии "Мастерс", ранее он побеждал в Цинциннати, Шанхае и Париже.
Россиянин Аслан Карацев опустился в рейтинге с 24-го на 25-е место, Карен Хачанов - с 28-го на 30-е.
Рейтинг ATP от 16 августа:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12 113 очков;
- 2 (2). Даниил Медведев (Россия) - 10 620;
- 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) - 8 350;
- 4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) - 7 815;
- 5 (5). Александр Зверев (Германия) - 7 263;
- 6 (6). Доминик Тим (Австрия) - 7 005;
- 7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 005;
- 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 5 533;
- 9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) - 4 215;
- 10 (10). Денис Шаповалов (Канада) - 3 625...
- 25 (24). Аслан Карацев (Россия) - 2 287...
- 30 (28). Карен Хачанов (Россия) - 2 055.