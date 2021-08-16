Медведев сохранил вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 16 августа. Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Серб Новак Джокович продолжает возглавлять рейтинг. Третью позицию занимает грек Стефанос Циципас.

В ночь на понедельник Медведев стал победителем турнира серии "Мастерс" в Торонто, обыграв в финале американца Райли Опелку (6:4, 6:3). Россиянин выиграл 12-й турнир в карьере, четвертый - серии "Мастерс", ранее он побеждал в Цинциннати, Шанхае и Париже.

Россиянин Аслан Карацев опустился в рейтинге с 24-го на 25-е место, Карен Хачанов - с 28-го на 30-е.

Рейтинг ATP от 16 августа: