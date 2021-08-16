Организаторы Кубка мэра Москвы по хоккею ждут максимального количества зрителей на турнире

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея Москвы (ФХМ), занимающаяся организацией ежегодного Кубка мэра Москвы, ожидает присутствия максимального количества зрителей на трибунах во время турнира в соответствии с разрешенными требованиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХМ.

Ранее управление Роспотребнадзора по городу Москве разрешило проведение спортивных мероприятий в столице с участием не более трех тысяч зрителей.

"Согласно требованиям на матчи Кубка мэра Москвы может допускаться до трех тысяч болельщиков, - сообщили в пресс-службе ФХМ. - Мы, конечно, хотели бы, чтобы зрители по максимуму присутствовали на трибунах, так как люди уже соскучились по хоккею, а команды - по зрителям. Тем более спрос на билеты есть".

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В нынешнем году участие в турнире впервые примут хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь Ред Стар". Соревнования пройдут с 25 по 28 августа во дворце спорта "Мегаспорт".