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Паралимпиада в Токио

Kyodo: Паралимпиада в Токио пройдет без зрителей

Игры стартуют 24 августа
© EPA-EFE/ISSEI KATO

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио решили отказаться от допуска зрителей на соревнования. Об этом в понедельник сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в оргкомитете Игр.

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Ожидается, что в ближайшее время об этом будет официально объявлено на совместном заседании представителей правительства Японии, администрации Токио, оргкомитета Игр и Международного паралимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что болельщики могут быть допущены на соревнования в центральной префектуре Сидзуока при условии частичной заполняемости спортивных объектов. При этом предполагалось, что в Токио и соседних префектурах Тиба и Сайтама мероприятия Паралимпиады пройдут без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

13 августа в Японии был зафиксирован очередной суточный максимум заражений коронавирусом - 20 293 случая. В этот же день соответствующий антирекорд был обновлен и в Токио - 5 773 случая.

Токийская Олимпиада проходила с 23 июля по 8 августа, большинство соревнований состоялись без зрителей. Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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Паралимпиада в Токио
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