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Бокс

Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев ближайший поединок может провести в ноябре в ХМАО

Ранее спортсмен сообщил, что в сентябре намерен возобновить тренировки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 августа. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр в Токио Альберт Батыргазиев может провести ближайший поединок в профессиональном боксе в ноябре в Ханты-Мансийке. Об этом ТАСС сообщил его личный тренер Руслан Куштанов.

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13 августа Батыргазиев в ходе прямого эфира о развитии физкультуры и спорта в Югре с участием главы региона Натальи Комаровой сообщил, что в сентябре намерен возобновить тренировки. Также он отметил, что у него могут состояться бои в профессиональном боксе, но подробности не озвучил.

"Ведутся переговоры. Ориентировочно - Ханты-Мансийск начало ноября", - ответил Куштанов на вопрос о сроках ближайшего боя Батыргазиева в профессиональном боксе.

В какой весовой категории может пройти поединок и с кем ведутся переговоры, он уточнять не стал.

На Олимпиаде Батыргазиев победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг и завоевал золотую медаль. Батыргазиев является четырехкратным чемпионом России. В профессиональном боксе он одержал три победы в трех поединках.

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