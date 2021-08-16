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Летние олимпийские виды спорта

На пост тренера мужской сборной России по тяжелой атлетике претендуют два-три кандидата

В понедельник стало известно, что Олег Писаревский подал в отставку с должности главного тренера мужской российской команды
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России рассматривает двух-трех кандидатов на пост главного тренера мужской сборной после отставки Олега Писаревского. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Максим Агапитов.

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В понедельник Писаревский подал в отставку. На прошедших Олимпийских играх в Токио единственный представитель мужской российской команды Тимур Наниев занял четвертое место в весовой категории до 109 кг.

"На пост главного тренера мужской сборной России по тяжелой атлетике рассматриваются два-три кандидата, - сказал Агапитов. - Исполнять обязанности [главного тренера мужской сборной] в ближайшее время будет Геннадий Аниканов. Он будет совмещать эту должность с работой в женской сборной".

Из-за многочисленных допинговых скандалов в российской тяжелой атлетике, случившихся до 2016 года, от России на Олимпиаде в Токио смогли выступить только два тяжелоатлета (мужчина и женщина). В женских соревнованиях российскую команду представляла Кристина Соболь, которая не смогла пройти квалификацию в весовой категории до 49 кг.

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