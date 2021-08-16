Умер заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин

ПЕНЗА, 16 августа. /ТАСС/. Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин, подготовивший олимпийскую чемпионку Юлию Пахалину, умер в Пензе на 75-м году жизни. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

"К сожалению, ушел из жизни Владимир Васильевич Пахалин, наш выдающийся тренер, он воспитал большое количество чемпионов, прославил и Российскую Федерацию, и нашу Пензенскую область", - сказал Мельниченко на заседании правительства региона.

Причина смерти не сообщается. "[Пахалин] вывел на новый уровень подготовку спортсменов по прыжкам в воду, воспитал мастеров спорта международного класса, чемпионов и призеров соревнований мирового и европейского уровней", - отмечается в тексте телеграммы с соболезнованиями, которую врио главы региона направил родным тренера.

Владимир Пахалин родился 5 марта 1947 года в Пензе, сначала работал тренером по спортивной гимнастике, с 1982-го - тренером по прыжкам в воду. Под руководством тренера его дочь Юлия Пахалина неоднократно становилась победителем чемпионатов мира и Кубков Европы, в 2000 году взяла золото на Олимпийских играх в Сиднее, в 2004 году - серебро и бронзу на Играх в Афинах, в 2008 году - серебро на Олимпиаде в Пекине. Учениками Пахалина также были бронзовый призер чемпионата мира 1998 года Василий Лисовский, чемпионка Европы 1997 года Ольга Христофорова и другие спортсмены. Был удостоен ордена Дружбы (2001), медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени (2008), медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени (2010).

Прощание с Владимиром Пахалиным пройдет во вторник, 17 августа, во Дворце спорта "Буртасы" в Пензе. Тренера похоронят на Аллее славы Новозападного кладбища в Пензе.