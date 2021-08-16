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ЧМ-2022 по футболу

Четыре игрока РПЛ вошли в состав сборной Хорватии на матчи отбора к чемпионату мира

Подопечные Златко Далича 1 сентября сыграют с командой России на стадионе "Лужники"
Никола Моро Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Никола Моро
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 16 августа. Стал известен состав сборной Хорватии по футболу на матчи квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре против команд России, Словакии и Словении. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Тренерский штаб под руководством Златко Далича вызвал четверых футболистов, выступающих в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ): защитники Деян Ловрен ("Зенит") и Филип Уремович ("Рубин"), полузащитники Никола Влашич (ЦСКА) и Никола Моро ("Динамо").

Полностью состав выглядит следующим образом:

  • вратари - Доминик Ливакович ("Динамо", Загреб), Симон Слуга ("Лутон Таун", Англия), Ивица Ивушич ("Осиек");
  • защитники - Ловрен, Уремович, Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Борна Баришич ("Рейнджерс", Шотландия), Дуе Чалета-Цар ("Марсель", Франция), Йосип Юранович ("Легия", Польша), Йошко Гвардиол ("Лейпциг", Германия), Миле Шкорич ("Осиек"), Борна Соса ("Штутгарт", Германия);
  • полузащитники - Влашич, Моро, Лука Модрич ("Реал", Испания), Матео Ковачич ("Челси", Англия), Марцело Брозович ("Интер", Италия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Лука Иванушец, Мислав Оршич (оба - "Динамо", Загреб), Иван Перишич ("Интер", Италия);
  • нападающие - Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Анте Будимир ("Осасуна", Испания), Марко Ливая ("Хайдук"), Антонио Чолак ("Мальмё", Швеция).

Сборная Хорватии в сентябре проведет три матча: на выезде - со сборными России (1 сентября) и Словакии (4 сентября), дома - с командой Словении (7 сентября). Матч со сборной России запланирован в Москве на стадионе "Лужники".

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