Артем Дзюба не вызван в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита", капитан сборной России по футболу на прошедшем в июне - июле чемпионате Европы Артем Дзюба не получил вызов в национальную команду на первые матчи под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Состав команды был назван в эфире телеканала "Матч ТВ".

32-летний форвард не сыграет за сборную России в сентябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В этих играх россияне встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).

Состав сборной выглядит следующим образом: