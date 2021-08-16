Артем Дзюба не вызван в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Нападающий петербургского "Зенита", капитан сборной России по футболу на прошедшем в июне - июле чемпионате Европы Артем Дзюба не получил вызов в национальную команду на первые матчи под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Состав команды был назван в эфире телеканала "Матч ТВ".
32-летний форвард не сыграет за сборную России в сентябрьских матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. В этих играх россияне встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).
Состав сборной выглядит следующим образом:
- вратари - Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов");
- защитники - Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция);
- полузащитники - Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако", чемпионат Франции), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба - "Спартак"), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров (все - "Динамо"), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания);
- нападающие - Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").