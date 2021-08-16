В оргкомитете "Токио-2020" сожалеют по поводу неучастия афганской сборной в Паралимпиаде

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто в понедельник в ходе пресс-конференции выразил сожаление по поводу неучастия сборной Афганистана в предстоящих летних Паралимпийских играх в Токио из-за тяжелой ситуации в стране.

"Мы получили информацию от Международного паралимпийского комитета, что сборная Афганистана не сможет принять участие в соревнованиях, - сказал Муто. - Это вызвано нынешней тяжелой ситуацией в стране, в связи с чем мы хотели бы выразить сожаление. Искренне надеюсь, что афганские паралимпийцы и сотрудники сборной будут в дальнейшем в безопасности".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.