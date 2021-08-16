Карпин: капитан сборной России по футболу будет выбран на тренировочных сборах команды

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Капитан команды России по футболу будет выбран во время тренировочного сбора команды перед сентябрьскими матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Валерий Карпин.

Артем Дзюба не вызван в сборную России по футболу на первые матчи под руководством Карпина

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России для подготовки к сентябрьским матчам. В него не вошел форвард "Зенита" Артем Дзюба, который являлся капитаном национальной команды.

"Капитан будет определяться на сборах. Сегодня одни футболисты, в октябре ни одного может не оказаться, - отметил Карпин. - Меня мало интересует, кто будет выбирать капитана и как это будет происходить. Когда мы соберемся, то пообщаюсь с футболистами и решу, как будет выбираться капитан".

Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).