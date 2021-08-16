Карпин: капитан сборной России по футболу будет выбран на тренировочных сборах команды

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Капитан команды России по футболу будет выбран во время тренировочного сбора команды перед сентябрьскими матчами отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Валерий Карпин.
В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России для подготовки к сентябрьским матчам. В него не вошел форвард "Зенита" Артем Дзюба, который являлся капитаном национальной команды.
"Капитан будет определяться на сборах. Сегодня одни футболисты, в октябре ни одного может не оказаться, - отметил Карпин. - Меня мало интересует, кто будет выбирать капитана и как это будет происходить. Когда мы соберемся, то пообщаюсь с футболистами и решу, как будет выбираться капитан".
Российские футболисты в матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (Москва, 7 сентября).