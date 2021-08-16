Шахматист Непомнящий стал победителем блиц-турнира памяти Василия Смыслова

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гроссмейстер Ян Непомнящий занял первое место в блиц-турнире памяти Василия Смыслова. Соревнования прошли в Центральном доме шахматиста в Москве.

Непомнящий набрал 10 очков. Следом финишировал Александр Грищук, в активе которого 9 баллов. Третье место занял Михаил Кобалия (8,5).

"Рад, что удалось победить, хотя и я, и другие прошли дистанцию не очень ровно", - сказал Непомнящий после окончания турнира журналистам.

Среди участников был 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который занял 11-е место из 22 игроков. "Надеюсь, он также получил удовольствие от игры с другими сильными гроссмейстерами, - сказал Непомнящий. - Мы с ним уже играли не раз, и в блиц, и в быстрые шахматы".

В 2021 году Непомнящий встретится с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира.

Турнир был посвящен памяти седьмого чемпиона мира по шахматам Василия Смыслова. 24 марта 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения шахматиста.