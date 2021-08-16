Карпин заявил, что его беспокоит состояние многих футболистов сборной России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Физическое состояние многих игроков сборной России по футболу вызывает беспокойство. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

В понедельник Карпин объявил состав сборной России на ближайшие отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года в Катаре. В список игроков не попали нападающие Артем Дзюба и Александр Соболев.

"Меня все напрягает. Физическое состояние, то, что Соболев и Дзюба не в лучшей форме, непонятно, сыграет ли Заболотный. То, что Марио Фернандес попросил замену в матче чемпионата, Илью Самошникова тоже заменили. Не напрягает только ситуация в Новогорске, там все готово к приему в сборной", - сказал Карпин.

Российские футболисты в сентябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Москва).