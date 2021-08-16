Карпин оценил вероятность попадания Захаряна в стартовый состав сборной России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян может быть включен в стартовый состав сборной России по футболу на матч против команды Хорватии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Валерий Карпин.

В понедельник был объявлен расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. В него вошел Захарян. 18-летний футболист вызывался в команду для подготовки к чемпионату Европы, но не попал в окончательный состав.

"Если Захарян будет играть, как с ЦСКА, велика ли вероятность, что он будет в старте против хорватов? Велика", - отметил Карпин.

Российские футболисты в сентябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Москва).