Карпин считает, что аренда в "Сельте" не повлияла на уровень игры Смолова

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вызванный в сборную России по футболу нападающий футбольного клуба "Локомотив" Федор Смолов не изменился после возвращения из аренды в испанской "Сельте". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Смолов выступал в чемпионате Испании за "Сельту" во второй части сезона-2019/20. В составе клуба из Виго он провел 14 матчей, забив по одному голу в ворота мадридского "Реала" и "Барселоны".

"После Испании Смолов лучше не стал и хуже не стал; каким был, таким вернулся, - сказал Карпин. - Есть моменты, когда в сезоне игрок находится в лучше форме, есть, когда в худшей. От этого никто не застрахован - это нормальное явление; играть на одинаково хорошем уровне на протяжении всего сезона способен [Лионель] Месси или [Криштиану] Роналду, может кто-то еще. Смолов сейчас выглядит неплохо, а как будет дальше, никто не знает".

"Является ли Смолов лучшим русским форвардом? Не стал бы так конкретно говорить. Есть разноплановые игроки - [Константин] Тюкавин, Смолов и "большой форвард", назовем его так. Выбор - [Александр] Соболев, [Артем] Дзюба, [Николай] Комличенко, [Антон] Заболотный. Они все разные по функционалу, и игра строится на их сильных качествах, а говорить, что этот сильный, тот не сильный, а вот этот самый сильный, я бы не стал".

Смолов выступает за сборную России с ноября 2012 года. За это время он принял участие в 39 матчах, в которых забил 14 мячей. В последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в июне 2019 года. В понедельник новый главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал нападающего на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.