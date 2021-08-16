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Футбол в России

"Спартак" попросил премьер-лигу сдвинуть время начала матча с "Сочи"

Причиной этому является слишком ранее, по мнению красно-белых, начало игры для буднего дня

МОСКВА, 16 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак" обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой перенести на более позднее время начало матча 6-го тура Тинькофф-РПЛ с "Сочи". Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Матч "Спартак" - "Сочи" должен начаться 26 августа в 18:30. Весь тур был перенесен с 28-29 августа на 26-27 августа по просьбе главного тренера сборной России Валерия Карпина в интересах национальной команды перед сентябрьскими отборочными матчами чемпионата мира.

"Спартак" попросил лигу сдвинуть время начала матча, чтобы болельщикам было удобнее добираться до стадиона после окончания рабочего дня. Все-таки 18:30 в выходной и в будни - это разная история", - сказал Зеленов.

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