Колосков: Карпин справедливо не вызвал футболистов Дзюбу и Соболева в состав сборной

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин справедливо не вызвал нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу и форварда московского "Спартака" Александра Соболева в состав национальной команды на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В понедельник был опубликован расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи. Российские футболисты встретятся с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Москва). Дзюба принял участие в четырех матчах "Зенита" в Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), проведя на поле 226 минут и не отметившись результативными действиями. Соболев также провел четыре матча, сыграв 273 минуты и забив один гол.

"Все игроки, которые потенциально могут пригодиться команде, включены, - сказал Колосков. - Как понимаю, не включены в состав Дзюба и Соболев. Есть принцип, который с советских времен остался: тот футболист, который не играет стабильно за свой клуб, не имеет право быть вызван в национальную команду. Я думаю, что Валерий Георгиевич [Карпин] усвоил этот принцип, действительно, если футболист находится не в физической форме, не готов психологически, не играет, поэтому какое он имеет право быть вызванным? Для меня здесь ничего удивительного нет, Карпин справедливо не вызвал Соболева и Дзюбу".

В состав были включены голкиперы Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов"). Впервые в состав сборной попал форвард "Динамо" Константин Тюкавин.

"Единственное, почему-то не попал туда голкипер ["Краснодара"] Матвей Сафонов, он вроде бы котировался как игрок ближайшего резерва, тут уже выбор тренера вратарей [Виталия] Кафанова. Что касается Тюкавина, то это футболист, как все говорят, с хорошими задатками - он это доказал на футбольном поле в виде голов или созданием моментов, но это не факт, что он будет играть, но Карпину интересно с ним поработать", - добавил Колосков.

Сборная России выступает группе H и занимает второе место, набрав 6 очков в трех матчах. Сборная Хорватии также набрала 6 очков и опережает россиян по дополнительным показателям. Третье место занимают словаки (5 очков), четвертое - киприоты (4), пятое - словенцы (3), замыкают таблицу мальтийцы (1).