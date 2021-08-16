Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменен из-за коронавирусных ограничений

ТАСС, 16 августа. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22 в Китае из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Этап должен был пройти с 4 по 7 ноября 2021 года в городе Чунцин.

"К сожалению, ввиду ограниченного числа международных рейсов в города Китая и соответствующих ограничений по профилактике коронавирусной инфекции концепция "пузыря" не может быть реализована, - сказано в заявлении. - ISU сожалеет, что проведение этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае невозможно, и благодарит Китайскую ассоциацию фигурного катания за их усилия и поддержку".

Чтобы сохранить прежним число этапов Гран-при, ISU предлагает членам организации, которые заинтересованы в проведении мероприятия в первоначально запланированную дату (с 4 по 7 ноября 2021 года), подать заявку на участие.

В Чунцине должны были выступать чемпионка мира Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата мира (2018) Михаил Коляда, чемпион Европы (2020) Дмитрий Алиев и четырехкратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.