Россия не будет претендовать на проведение отмененного этапа Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России не планирует подавать заявку на проведение в стране ноябрьского этапа Гран-при, который должен быть состояться в китайском Чунцине. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерации Александр Коган.

В понедельник Международный союз конькобежцев (ISU) отменил этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22 в Китае из-за коронавирусных ограничений. Чтобы сохранить прежним число этапов Гран-при, ISU предлагает членам организации, которые заинтересованы в проведении мероприятия в первоначально запланированную дату (с 4 по 7 ноября 2021 года), подать соответствующую заявку.

"Россия проводит свой этап - Кубок Ростелекома. Это все. Мы будем проводить свой этап, который у нас назначен", - сказал Коган.

В Чунцине должны были выступать чемпионка мира Анна Щербакова, бронзовый призер чемпионата мира (2018) Михаил Коляда, чемпион Европы (2020) Дмитрий Алиев и четырехкратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин.