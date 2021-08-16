{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Умер вице-президент Федерации шашек России Владимир Скрабов

Двукратный чемпион мира скончался на 47-м году жизни

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по русским шашкам, вице-президент Федерации шашек России Владимир Скрабов умер в Ярославле. Об этом сообщается на странице Федерации шашек России в Facebook.

"Печальная новость из Ярославля. На 47-м году жизни скончался международный гроссмейстер Владимир Васильевич Скрабов. Владимир Васильевич - двукратный чемпион мира и многократный чемпион России по русским шашкам. Подготовил большое количество кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта", - говорится в сообщении.

Скрабов курировал Центральный федеральный округ в Федерации шашек России, принимал активное участие в общественной деятельности шашечного движения. Он также занимался подготовкой спортсменов с ограниченным возможностями здоровья.

Как отмечают в федерации, по инициативе Скрабова в Ярославле было проведено множество турниров всероссийского и международного уровня по шашкам. "Федерация шашек России выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Васильевича", - говорится в сообщении.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Владимир Голубничий
Советскому легкоатлету было 85 лет
Читать полностью