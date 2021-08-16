Стадион "Ак Барс Арена" подал в суд на "Рубин" за долг в 30,8 млн рублей

КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Представители стадиона "Ак Барс Арена" подали судебный иск к футбольному клубу "Рубин" на 30,8 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Слуцкий обратился к властям Татарстана по вопросу качества газона на стадионе "Рубина"

Заявление зарегистрировано 12 августа в Арбитражном суде Республики Татарстан и пока не принято к производству. "Заявление (исковое заявление) №02-05/350 от 10.08.2021. Сумма исковых требований 30 849 284,1 рублей", - указано на сайте арбитражного суда.

8 августа главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене". Он заявил, что из-за плохого качества поля спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ заявили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона.

"Отметим, что клуб не платит за пользование "Ак Барс Ареной" уже второй год, накопив около 40 млн долгов, несмотря на это стадион исправно исполняет свои обязательства перед клубом и не препятствует проведению игр", - сказали в пресс-службе стадиона в ответ на обвинение Слуцкого.

В итоге было принято решение больше не проводить на поле стадиона нематчевые мероприятия, такие как свадьбы, фестивали и концерты.

В воскресенье Слуцкий сообщил, что газон на стадионе работники "Ак Барс Арены" должны привести в порядок к игре 12 сентября с ФК "Урал".