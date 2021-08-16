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Шахматные турниры

Мальцевская победила азербайджанку Мамедзаде в седьмом туре чемпионата Европы по шахматам

Россиянка на данный момент занимает второе место в турнирной таблице

ТАСС, 16 августа. Российская шахматистка Александра Мальцевская белыми фигурами победила Гюнай Мамедзаде из Азербайджана в седьмом туре чемпионата Европы. Турнир проходит в Румынии.

На данный момент Мальцевская занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе шесть очков.

Женский чемпионат Европы проходит ежегодно с 2000 года. На предыдущем турнире победу одержала россиянка Алина Кашлинская. Текущий чемпионат завершится 21 августа, в нем принимают участие 117 шахматисток, в том числе 12 россиянок. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Призовой фонд составляет $54,5 тыс.

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Шахматные турниры
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