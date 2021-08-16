Хабиб Нурмагомедов подпишет спонсорский контракт на сумму более 500 млн рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламное соглашение с производителем энергетических напитков Gorilla на сумму $7 млн (более 500 млн рублей). Об этом ТАСС сообщил источник.

Этот рекламный контракт станет самым крупным для Нурмагомедова. ТАСС запросил подтверждение как самого бойца, так и компании по этой информации.

"Хабиб Нурмагомедов и его команда подпишут новый долгосрочный контракт с Gorilla на сумму более $7 млн", - сообщил источник.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года и трижды защищал титул. Всего он провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.