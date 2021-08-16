{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Хабиб Нурмагомедов подпишет спонсорский контракт на сумму более 500 млн рублей

Как сообщил ТАСС источник, соглашение будет подписано с производителем энергетических напитков Gorilla
Хабиб Нурмагомедов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламное соглашение с производителем энергетических напитков Gorilla на сумму $7 млн (более 500 млн рублей). Об этом ТАСС сообщил источник.

Этот рекламный контракт станет самым крупным для Нурмагомедова. ТАСС запросил подтверждение как самого бойца, так и компании по этой информации.

"Хабиб Нурмагомедов и его команда подпишут новый долгосрочный контракт с Gorilla на сумму более $7 млн", - сообщил источник.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года и трижды защищал титул. Всего он провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.

Теги
ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
Футбол в России
Терюшков считает заслуженным поражение "Химок" от "Сочи" в матче чемпионата России
Министр физической культуры и спорта Московской области отметил, что тренерский штаб соперника сумел прочитать игру подмосковной команды
Терюшков считает заслуженным поражение "Химок" от "Сочи" в матче чемпионата России
Читать полностью