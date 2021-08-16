Терюшков считает заслуженным поражение "Химок" от "Сочи" в матче чемпионата России

В понедельник "Химки" на выезде проиграли "Сочи" со счетом 0:3.

"Честно, не ожидали такого результата, но игры тоже провальные бывают, работаем дальше, - сказал Терюшков. - [Главному тренеру "Сочи"] Владимиру Федотову удалось, наверное, как-то прочитать нашу игру, и у нас ничего не получалось, ничего не показали, но ничего страшного. У нас были моменты, но они были минимальными. Наверное, "Сочи" максимально и грамотно к нам подготовились, нейтрализовали наше нападение и полузащиту, к тому же своими моментами разрывали нашу защиту, сыграли лучше, заслуженно победили. Нет, большая подготовка не была преимуществом для "Химок", сейчас начало чемпионата, "Сочи" играл в еврокубках, на пике, наверное, находится, об усталости нет речи".

В пятницу издание Daily Storm сообщило, что Российский футбольный союз разослал клубам РПЛ предложения по изменению формата чемпионата страны, одним из пунктов реформ является полная отмена лимита на иностранных игроков. "Письмо в "Химки" приходило, они работают, - отметил Терюшков. - Я, как чиновник, могу сказать, что любые лимиты и легионеры - это удар по сборной, потому что мы даем возможность игрокам с чужими паспортами, наигрываем для других стран, в любом виде спорта. А задача любого первенства - это формирование национальной сборной, легионеры не способствуют этому".

"Обсуждать лимит на легионеров - это не реформа, как мне видится, все-таки нужно создавать систему детско-юношеского футбола, соревнований, давать возможность играть своим молодым футболистам. А когда к 16-летнему парню, который показывает хороший результат в юниорских соревнованиях, приходит агент, забирает его в клуб, и он садится на скамейку запасных, сидит там, потому что на его позиции играет легионер, то мы теряем молодых игроков. [Гавриил] Качалин, [Константин] Бесков, [Анатолий] Бышовец выигрывали со сборной все мыслимые и немыслимые чемпионаты без легионеров. Если честно, я вообще против легионеров в принципе", - добавил Терюшков.

"Химки" с четырьмя очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Подмосковная команда в пятом туре 22 августа примет казанский "Рубин".